Школьников Заполярья будут кормить олениной, заявил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По словам губернатора, пока тефтели из оленины появились только в Мурманске, но вскоре новое блюдо смогут попробовать также школьники муниципалитетов. «Будем прививать любовь к арктической кухне с детства, одновременно поддерживая местные оленеводческие хозяйства», — отметил Чибис.

Ранее губернатор Мурманской области заявил, что в регионе будет создана региональная программа поддержки оленеводства. Чибис указал, что необходимо определить, какие ресурсы понадобятся для поддержки и развития оленеводческой отрасли, которую он считает одной из перспективных в регионе.