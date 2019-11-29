Мурманскую западную популяцию оленей внесут в Красную книгу

Мурманская западная и еще шесть популяций северного оленя будут внесены в Красную книгу России, сообщил «Известиям» замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

По его словам, в краснокнижным будет причислена большая часть подвидов животного. «Европейский подвид: мурманская западная популяция, карельская популяция, коми-архангельская, вятско-камская. Сибирский лесной подвид: ангарская и алтае-саянская популяции (за исключением Республики Тыва), а также охотский подвид: камчатская популяция — они рекомендованы к занесению», — сказал чиновник.

Новый состав Красной книги может быть утвержден до конца года. Заседание профильной комиссии пройдет 29 ноября.

В Минприроды заговорили о возможности записать северного оленя в Красную книгу летом этого года. Этому предшествовало заявление ученых о нахождении диких оленей Таймыра в «стадии уничтожения популяции».

В октябре министерство попросило властей Якутии и Красноярского края защитить дикого северного оленя и принять меры вплоть до запрета охоты на него. Ранее в министерстве предлагали внести животное в список редких и исчезающих видов.

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