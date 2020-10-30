В Якутии начали производить хлеб с ягелем

В Якутии начали производить хлеб с добавлением ягеля — лишайника, которым питаются северные олени. Об этом рассказал главный научный сотрудник института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц, передает ТАСС.

Хлеб может храниться до семи суток, в нем есть витамины A, C, макро и микроэлементы, рассказал ученый. Сроки хранения могут быть важны для охотников, рыбаков и людей, которые работают в отдаленных районах республики.

По словам Кершенгольца, ягель помогает при болезнях желудка, заболевания щитовидной железы, пониженном иммунитете, болезнях дыхательных путей, бессоннице, кожных заболеваниях, психическом перенапряжении.

В июле сообщалось, что на Ямале начнут производить хамон из оленины по испанскому рецепту. По словам директора предприятия «Ямалец», продукт будет экологически чистым — без консервантов. Для этого производитель наладил сотрудничество с австрийскими поставщиками натуральных специй.

В апреле регион начал поставлять за границу оленьи субпродукты, получаемые во время переработки оленины. Первым получателем стала Германия — туда направили 1,5 тонны продукции. В 2021 году объемы поставки планируется увеличить. Такое сотрудничество стало первой как для Ямала, так и для других оленеводческих регионов России.