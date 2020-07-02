На Ямале начнут производить хамон из оленины по испанскому рецепту

В Ямало-Ненецком автономном округе начнут производить хамон из оленины по испанскому рецепту. Об этом рассказал исполнительный директор предприятия «Ямалец», на котором будут изготавливать продукт, Андрей Колесников, передает ТАСС.

По словам Колесникова, предприятие сделало первую «закладку» продукции, сейчас мясо ферментируется. Технолог завода имеет опыт работы в Испании, именно он предложил сделать хамон из оленины. Первая партия составит около 12-15 бедер, она будет готова приблизительно через 30 дней. Перед поставкой в магазины продукцию необходимо будет сертифицировать.

Колесников добавил, что предприятие намерено производить экологически чистую продукцию без консервантов, для этого завод сотрудничает с австрийскими поставщиками натуральных специй. Он уточнил, что предприятие обсуждает поставку своей продукции в рестораны.

В апреле сообщалось, что Ямал начал поставлять за границу оленьи субпродукты — беонские отходы, получаемые во время переработки оленины. Первым получателем стала Германия — туда направили 1,5 тонны продукции. Объемы поставок планируется увеличить в следующем году.

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