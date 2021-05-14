В Красноярском крае появятся первые этнодеревни

До конца ноября 2021 года в Красноярском крае построят две этнодеревни. Об этом сообщил вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов, передает ТАСС.

Идея создания таких деревень принадлежит губернатору Красноярского края Александру Уссу. Предполагается, что эти поселения помогут сохранить традиционный образ жизни коренного населения Севера, будут способствовать развитию исконного хозяйства.

Цыкалов сообщил, что первые этнодеревни создадут на Таймыре, в Суринде и Волочанке. По его словам, уже летом в населенные пункты будут завезены оборудование и стройматериалы. Там не только построят жилье по современным технологиям, адаптированным к условиям Арктики, но и обновят дороги и связь. В поселке Суринда появится новая школа, Дом культуры и почта. В Волчанке — цеха по пошиву национальной одежды, ферма по разведению рогатого скота. Деревня должна стать типовой моделью, по которой обновят и другие поселки в Эвенкии.

Сейчас в двух поселках проживает около тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в России появится портал для изучения языков коренных народов Севера.