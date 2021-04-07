В России появится портал для изучения языков коренных народов Севера

Сотрудники Института родных языков России создадут интернет-портал для изучения языков коренных народов Севера, также появятся игры, обучающие программы, интерактивные ресурсы для преподавателей, сообщает «Российская газета».

По словам главы Центра кочевого образования Института родных языков народов России Натальи Ситниковой, на разработку сайта ученых вдохновили дети-билингвы, проживающие в Якутии и на Чукотке. В этих регионах на двух языках свободно говорят 84 и 77 процентов несовершеннолетних соответственно.

«Их опыт и наши исследования показали, что ребенок, владеющий двумя языками, легче изучает другой язык. Мы на основе этого феномена подготовили рекомендации для организации обучения в билингвальной среде и запускаем портал», — сказала Ситникова.

Она отметила, что дети усваивают язык легче, если учат его в естественных условиях жизни своего народа — в кочевой среде, без отрыва от родителей. Такая концепция кочевого образования, когда детей не отдают на обучение в интернет, должна ограничить практику обучения «неживому родному языку». Планируется, что новая билингвальная программа будет внедрена с 2024 года.