Названа дата запуска нового интернет-портала о жизни коренных народов Арктики

Интернет-портал по языкам и наследию коренных народов Арктики запустят в 2022 году, заявил заведующий международной кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» Северо-Восточного федерального университета Анатолий Жожиков, передает ТАСС.

По его словам, работы по запуску портала начнутся уже в этом году. «Портал нацелен на широкую целевую группу — коренные народы, проживающие в Арктике, ее молодежь, а также на лиц, изучающих языки, культуру и традиционный образ жизни коренных народов», — заявил Жожиков.

Над разработкой проекта будет работать команда из арктических государств, которая проведет интервью с аборигенами, соберет архивные материалы о культурном и историческом наследии.

Ранее в России вступил в силу новый стандарт ответственности резидентов Арктической зоны перед коренными малочисленными народами Севера. Согласно стандарту, им следует: содействовать в развитии малочисленных народов, повышать качество их жизни и сохранять среду обитания, минимизировать негативное воздействие от своей деятельности.