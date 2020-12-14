Минвостокразвития внесло в правительство план развития туризма в Арктике

Минвостокразвития внесло в правительство проект программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности живущих в Арктике коренных малочисленных народов. Инициатива предполагает развитие туриндустрии в регионе. Об этих планах рассказал первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, соглашения подписаны уже с шестью инвесторами, которые станут резидентами Арктической зоны, будут реализовывать туристические проекты и вложат в них 13 миллиардов частных инвестиций. Среди таких объектов — «Порт Лиинахамари» в Мурманской области, который будет состоять из горнолыжного комплекса, четырех гостиниц, глэмпинга и аквацентра. Ориентировочно он заработает в 2027 году. Второй проект — небольшой гостиничный комплекс в городе Кемь, где находится резиденция шведского посла. Также будут созданы две гостиницы в Карелии, яхтенный клуб в Мурманске, ресторан на горнолыжном комплексе в Кировске. Помимо перечисленных, идет работа над реализацией еще 36 проектов в области туризма, в том числе турбазы, гостиницы, кемпинги.

«Если вместе все взять, это 18 процентов от всего портфеля новых инвестиционных проектов, который у нас сформировался после принятия закона о поддержке бизнеса в Арктике», — сказал Крутиков.

Он добавил, что недавно был представлен сервис на портале Arctic-russia.ru, который помогает продвигать туристические продукты, предлагаемые в российской Арктике. Уже заработали соцсети сервиса, блогеры с миллионными аудиториями совершили свои первые туры.