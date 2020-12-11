Санкт-Петербург захотел стать отправной точкой туристических маршрутов в Арктику. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов на X международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», передает РИА Новости.

По словам Батанова, у города большой туристический потенциал и власти уже обсуждают возможность организации соответствующих туров с правительством Карелии.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге есть объекты, связанные с Арктикой.

Ранее сообщалось, что туризм в Арктике можно развивать при помощи глэмпингов — модульных быстровозводимых гостиниц. Предполагается, что это привлечет обеспеченных путешественников, поможет северным регионам увеличить доходы и создать рабочие места.

Наибольший потенциал есть у регионов с этнокультурным наследием, например, Чукотки и Якутии, считает координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.