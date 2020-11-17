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Развивать туризм в Арктике предложили с помощью глэмпингов

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Фото: Сергей Ермохин / «Коммерсантъ»

Глэмпинги (модульные быстровозводимые гостиницы) могут стать быстрорастущим сегментом туристической отрасли в Арктической зоне. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

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По его словам, такой вид экологического туризма позволит северным регионам привлечь обеспеченных путешественников, увеличить свои доходы и создать рабочие места. «Глэмпинг реально позволит развить экономику Арктики и, самое главное, сохранить уникальную и неповторимую природу Русской Арктики», — сказал Воротников.

Он отметил, что наибольший потенциал в плане туризма есть у арктических регионов с этнокультурным наследием, таких как Чукотка и Якутия.

Собеседник агентства уточнил, что такие проекты можно осуществлять через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и инфраструктурной ипотеки. Это позволит создать экологичную и современную туристическую, инженерную, общественную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Архангельске будет построено «посольство» для продвижения туров в Арктику и развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.


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