В России откроют «посольство» для продвижения туров в Арктику

«Посольство» для продвижения туров в Арктику создадут в Архангельске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Он рассказал, что «посольство» станет многофункциональной эколого-просветительской площадкой, где представят информацию природе региона и морских путешествиях. Там же по мере развития доступных маршрутов будут продвигать туры в Арктику.

Одной из главных задач центра, по словам Цыбульского, станет развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях Арктики.

Ранее были предложены меры по развитию туризма в Арктике. Власти решили масштабно обновить туристическую инфраструктуру, жилье и дороги, а также воздушный и водный транспорт, и создать комфортные условия для бизнеса. Такие шаги должны сделать регион более привлекательным для туристов. Людей в Арктике чаще всего привлекают национальные парки в Якутии, Красноярском крае, на Чукотке и на Ямале.