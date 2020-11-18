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В России появится единая туристическая платформа по Заполярью

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Фото: Сергей Зайцев / РИА Новости

Власти Коми захотели создать в регионе единую унифицированную туристическую онлайн-платформу «Арктика в один клик», которой могут пользоваться все приезжающие в Заполярье. С такой инициативой выступил губернатор Владимир Уйба, сообщается на сайте администрации республики.

Сейчас в регионе идет разработка подобного ресурса, но в рамках одной республики. «Мы сейчас в полушаге от создания единой туристической платформы с использованием новых технологий цифровой экономики, с применением алгоритмов искусственного интеллекта, с выделением унифицированных профилей туристов, с последующей адаптацией сервисных предложений под сформированные профили», — цитирует пресс-служба слова Уйбы.

Он уточнил, что в проекте будут применены унифицированные сервисы, с геопривязкой по турам и гидам. Ресурс позволит туристам выбрать и заказать туристические услуги: трансфер, гостиницу, турмаршрут и прочее.

По итогам 2021 года чиновники проанализируют работу региональной платформы, чтобы использовать эту информацию для разработки полноценной многоязычной платформы, доступной в том числе для иностранцев.

Владимир Уйба отметил, что создание «Арктики в один клик» даст серьезный толчок развитию заполярного туризма, сделает зону доступной и удобной для путешественников.

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