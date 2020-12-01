В арктической Якутии появится туристический кластер

В Булунском районе Якутии до 2029 года появится туристический кластер «Российский Север Арктики». Об этом рассказала генеральный директор «Агентства развития туризма и территориального маркетинга» Наталья Тюкавкина, сообщает ТАСС.

Она отметила, что сейчас возрастает интерес к арктическому туризму, и при устойчивом развитии это может дать региону «колоссальный мультипликативный эффект». «Мы сегодня готовы не только обучать, но и сопровождать проекты в Арктической зоне <...> Это, конечно, улучшение качества жизни нашего населения в Арктической зоне», — сказала Тюкавкина.

14 августа власти Якутии подписали стратегию социально-экономического развития арктического региона республики до 2035 года, куда вошел проект кластера. По примерным расчетам, его стоимость должна составить 370 миллионов рублей. Объект будет расположен на территории поселка Тикси, села Найба и Быковского мыса.

Ранее похожий кластер собрались построить на Полярном Урале.