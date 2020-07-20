На Полярном Урале захотели создать туристический кластер с инфраструктурой, сервисом, горными приютами и сертифицированными маршрутами. Такими планами поделился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Артюхова, у Ямала есть «все, что нужно туристу» — горы, ледники, реки, озера и водопады. «Сохранились и объекты наследия прошлого века – 501-я стройка, молибденовый рудник», — написал он.

Губернатор добавил, что в конце 2020 года будет открыт проезд по дороге Надым — Салехард, что сделает путешествия на Полярный Урал доступными для жителей востока округа. Артюхов уточнил, что Полярно-Уральский парк участвует во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров. 10 победителей конкурса получат содействие федеральных ведомств и лучших экспертов.

25 июня сообщалось, что власти Ямала планируют привлечь в регион туристов специальными турпакетами путешествий по Арктике. Список туров уже подготовлен, они могут заинтересовать не только ямальцев, но и жителей других регионов и стран. В 2020 году акцент сделают на экскурсиях, этнотурах, рыбалке, сплавах по рекам, путешествиях в горы.