У подножия древнего потухшего вулкана на Чукотке появилась турбаза

Власти Чукотки начали оборудовать туристическую базу, которая появилась у подножия древнего потухшего вулкана Дионисия в 20 километрах от Анадыря. Об этом сообщили в комитете по спорту и туризму Чукотского автономного округа, передает ТАСС.

В комитете сообщили, что на новое место отдыха уже привезли столы, лавки, завершаются работы по изготовлению мангальных зон. В августе там появятся беседки, оборудуют банный комплекс, однако первые туристы смогут приехать уже в июле.

Власти Чукотки также разработали новые туристические маршруты выходного дня для местных жителей, которые не смогли никуда уехать в отпуск из-за пандемии.

18 июня сообщалось, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) поддержит развитие экотуризма в Мурманской области, в том числе особо охраняемые природные территории Кольского полуострова. Особое внимание планируется уделить Териберке из-за неконтролируемого туризма, который вредит окружающей среде. На решение поставленных задач понадобится не менее трех лет.

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