В России утвердили госпрограмму развития Арктической зоны

Правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны страны. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Целями программы станут «ускорение экономического развития входящих в состав Арктической зоны РФ территорий, увеличение их вклада в экономический рост страны, обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона».

Срок реализации госпрограммы указан до 2024 года. На ее реализацию кабмин выделит более 19,5 миллиарда рублей.

В январе Минвостокразвития разработало законопроект о расширении сухопутных границ Арктической зоны России за счет присоединения к ней нескольких приполярных районов Карелии, Коми, Архангельской области и Красноярского края. Сейчас российской Арктикой считаются Норильск, территории Мурманской области, Коми, Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, несколько районов Якутии, два района Красноярского края, часть Архангельской области, несколько островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.