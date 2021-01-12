Минвостокразвития разработало законопроект о расширении границ Арктической зоны

Минвостокразвития разработало законопроект о расширении сухопутных границ Арктической зоны России за счет присоединения к ней нескольких приполярных районов Карелии, Коми, Архангельской области и Красноярского края. Соответствующий документ размещен на на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте указано, что корректировка территорий, установленных указом президента от 2 мая 2014 года «О сухопутных территориях Арктической зоны» будет осуществляться через включение в ее состав: Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальных районов Лешуконский и Пинежский Архангельской области, Костомукшского городского округа, Сегежского и Калевальского муниципальных районов Карелии, городских округов Инта, Усинск, муниципального района Усть-Цилемский в Коми.

Выбор территорий обусловлен местным климатом и спецификой хозяйства, которые соответствуют критериям Арктической зоны. В этих районах реализуются перспективные экономические проекты, хотя они удалены от основных промышленных центров.

С подобной инициативой министерство выступало в феврале прошлого года, а до этого — в сентябре 2019-го. Кроме того, уже несколько лет власти Коми просят расширить зону, поскольку некоторые муниципалитеты региона находятся в зоне вечной мерзлоты на линии Северного полярного круга.

Сейчас российской Арктикой считаются Норильск, территории Мурманской области, Коми, Чукотского, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, несколько районов Якутии, два района Красноярского края, часть Архангельской области, несколько островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.