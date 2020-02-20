Границы российской Арктики захотели расширить

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики выступило с предложением расширить границы Арктической зоны за счет некоторых приполярных районов Коми и Карелии, а также поселков Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на проект указа.

В документе сказано, что границы российской Арктики будут расширены за счет муниципального района Усть-Цилемский, городских округов Усинск и Инта в Коми, Калевальского национального и Сегежского муниципальных районов, Костомукшского городского округа Карелии, сельских поселений Эвенкийского муниципального района в северо-восточной части Красноярского края.

Выбор этих территорий связан с местным климатом и спецификой хозяйства, которые требуют особых условий и соответствуют критериям Арктической зоны. Кроме того, эти районы удалены от основных промышленных центров, хотя там реализуются перспективные экономические проекты.

Агентство отмечает, что Минвостокразвития уже выступало с аналогичной инициативой в сентябре. Также уже несколько лет власти Коми просят расширить зону, так как перечисленные муниципалитеты находятся на линии Северного полярного круга в зоне вечной мерзлоты.

Сейчас российской Арктикой считаются территории Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Мурманской области, Коми и несколько районов Якутии, Норильск, два района Красноярского края, часть Архангельской области, несколько островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.

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