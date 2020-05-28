Для контроля российских границ в Арктике задумали использовать тяжелые дроны

Разработчики рассматривают возможность применить тяжелые дроны для контроля российских границ в районах Арктики и морях Дальнего Востока. Об этой задумке рассказал руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в интервью ТАСС.

По его словам, беспилотные системы среднего и тяжелого классов будут востребованы в среднесрочной перспективе для осуществления пограничной деятельности на удаленных территориях государства. Такие устройства способны передавать данные на большие расстояния и менее зависимы от погодных условий.

Кулишов отметил, что сейчас промышленные предприятия решают, могут ли они изготовить беспилотники вертолетного типа, способные садиться и взлетать на побережье и пограничные сторожевые корабли с авиационно-техническим комплексом.

Глава погранслужбы добавил, что отечественные дроны и аэростатные комплексы видеонаблюдения уже применяются для охраны российских границ. В 2019 году пограничники получили новое средство мультикоптерного типа, которое может зависать на заданной точкой и применяется в том числе в ночное время. Тогда же службе были предоставлены десять приборов и систем для охраны госграниц, в том числе в условиях Крайнего Севера. Среди них портативные тепловизионные приборы, береговая радиолокационная станция и телевизионная оптическая система.

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