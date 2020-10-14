В России завершились исследования по расширению границ шлейфа Арктики

Завершены полевые исследования «Росгеологии», которые потребуются для того, чтобы обосновать комиссии ООН расширение границ российского континентального шлейфа Арктики. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследования провели в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря Северного Ледовитого океана. По словам главы «Росгеологии» Сергея Горькова, геологи также оценят нефтегазовый потенциал исследуемой акватории.

В ходе работ специалисты уточнили «геологическое строение зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана». Теперь им предстоит сделать цифровую обработку полученных данных.

Ранее Россия отправила заявку на расширение окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана комиссии ООН. Исследователи настаивают на присоединении к российской Арктике хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По информации ТАСС, расширение границ арктического шлейфа позволит увеличить потенциальные запасы углеводородов.

В 2019 году «Росгеология» запросила у правительства 292,5 миллиарда рублей на геологическую разведку в Арктике из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.