В России задумали создать новую госкомпанию

«Росгеология» претендует на получение статуса государственной корпорации для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект доклада министра энергетики Александра Новака.

Документ подготовлен в качестве ответа на обращение вице-премьера Юрия Трутнева к президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предлагал создать госкомпанию, которая займется доступом частных инвесторов к арктическому шельфу.

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При распределении участков на шельфе Трутнев предлагает оставлять за госкомпанией 30 процентов по аналогии с норвежской моделью, а на остальные доли смогут претендовать частные или иностранные компании. Однако в Минэнерго считают нужным сохранить за российской госкорпорацией не менее 50 процентов.

По данным газеты, «Росгеология» давно пытается получить статус госкорпорации и, как следствие, добиться увеличения государственного финансирования. Как сообщают источники в отрасли, финансовое положение Росгеологии, несмотря на наличие госзаказа, ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов.

В конце июля «Росгеология» предложила правительству «возродить Севморпуть» и до 1 октября разработать новую госпрограмму на 25 лет по геологической разведке в Арктике. На это организация попросила 292,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния.

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