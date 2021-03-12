Российских заключенных захотели направить на очистку Арктики

Российские осужденные могут быть привлечены к очистке территорий Арктической зоны от загрязнений. Об этом в пятницу, 12 марта, со ссылкой на директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова сообщает «Интерфакс».

По словам Калашникова, сегодня такая договоренность уже достигнута с руководством Красноярского края и администрацией города Норильска. В декабре 2020 года также сообщалось, что ФСИН России прорабатывает вопрос о привлечении осужденных к принудительным работам для очистки Арктики от накопленного загрязнения.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы.

Согласно документу, операторы сотовой связи будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и колониях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменных решений директора ФСИН России, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.