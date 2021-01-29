Россияне пожаловались на пьющих водку и жарящих шашлыки заключенных колонии

Жители Липецка пожаловались на заключенных колонии, которые жарят шашлыки, пьют водку и играют в мобильные телефоны. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным канала, россияне неоднократно подавали жалобы в различные инстанции, в том числе в управление ФСИН по Липецкой области. Каждый раз им отвечали, что нарушения устранены, однако затем история повторялась. 8 октября 2020 года местная жительница направила обращение в региональную прокуратуру, рассказав о вольготной жизни заключенных и игнорировании нарушений администрацией.

В надзорном ведомстве подтвердили, что 16 апреля 2020 года осужденные готовили шашлыки около забора колонии, и отметили, что нарушитель был отправлен в изолятор. Также прокуратура потребовала от руководства колонии забрать у заключенных мобильные телефоны. Факт распития спиртных напитков или употребления наркотиков в ведомстве опровергли.

Во ФСИН телеканалу заявили, что служебная проверка в исправительном учреждении продолжается.