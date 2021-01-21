В российской колонии зеки незаконно жарили шашлыки и ели селедку под шубой

В Тюмени заключенные колонии строгого режима №1 незаконно жарили шашлыки и ели селедку под шубой. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСИН.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сотрудники колонии создали для зеков благоприятные условия отбытия наказания и послабления режима. В декабре 2020 года на территорию спецучреждения доставили запрещенные предметы и продукты питания в автомобиле, который привозит в колонию продовольствие.

Материалы направлены в следственные органы.

11 сентября 2020 года сообщалось о банкете, устроенном заключенными колонии в Кузбассе. Они полакомились запеченным поросенком и другими деликатесами. О празднике в колонии стало известно благодаря видеозаписи, которую сделал один из отбывающих наказание россиян, приглашенный на праздник. Выяснилось, что видео было снято еще в 2018 году, в правоохранительных органах обратили внимание, что пир уголовников проходил в холле здания колонии без контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения.