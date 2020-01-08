Завершено расследование поедания «цапком» крабов

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, благодаря которым один из членов банды «цапков» Вячеслав Цеповяз устраивал застолья, на которых поедал крабов и красную икру. Бывшим руководителям предъявили обвинение по статье превышение должностных полномочий, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в период с 2011 по 2015 год должностные лица колонии «незаконно организовали производственные объекты», заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных, чтобы сидельцы могли на них работать. Так Цеповяз и часть других осужденных оказались переведены на облегченные условия отбывания наказания, а ряд и вовсе был условно-досрочно освобождены из колонии.

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Вячеслав Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Скандал вокруг Цеповяза начался после того, как в октябре прошлого года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону. В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.

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