Дело «цапка»-крабоеда решили возобновить

Дело Вячеслава Цеповяза, который отбывает наказание в омской тюрьме за участие в банде «цапков», решили возобновить. Об этом Telegram-каналу LIFE SHOT рассказал его адвокат Генрих Хачатуров.

По его словам, киллеру предъявили новые обвинения в вымогательстве у краснодарских предпринимателей. В ближайшее время следствие организует допрос Цеповяза.

Также Хачатуров отметил, что если его подзащитного признают виновным, то ему грозит дополнительно от семи до 15 лет лишения свободы.

Материалы по теме Бандит-«цапок» попался на тюремных обедах с икрой и крабами Семья преступника тратила на его роскошную жизнь миллионы

В ноябре сообщалось, что бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя вышла из комы. По словам ее адвоката, подключенная ранее к искусственной вентиляции легких, Стришняя начала самостоятельно дышать. Подсудимая и ее брат обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей у бизнесмена в 2010 году.

Вячеслав Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

Скандал вокруг Цеповяза начался после того, как в октябре прошлого года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону. В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



