«Цапок»-крабоед переехал на зону без VIP-условий

Осужденный по делу банды «цапков» Вячеслав Цеповяз переведен в другую колонию. Об этом в пятницу, 23 августа,

адвокат его бывшей супруги Эдуард Чургулия сообщил ТАСС.

Ранее Цеповяз отбывал наказание в Амурской области в ИК №3 села Среднебелая (Ивановский район), но теперь находится в исправительном учреждении Омска. По словам правозащитника, это стало известно благодаря искам, которые арестант подавал несколько месяцев назад. В них был указан адрес корреспонденции.

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Пока точно неизвестно, что стало причиной перевода. Чургулия предположил, что это может быть связано с проведением следственных действий по уголовным делам, возбужденным ранее в отношении должностных лиц.

12 августа сообщалось, что арестанта могут поместить в омскую колонию строгого режима №6, в котором наказание отбывает Евгений Панов, более известный в СМИ как «крымский диверсант» — в 2016 году он планировал устроить теракты на территории Крыма.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза начался после того, как в октябре прошлого года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.

Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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