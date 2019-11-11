Бывшая жена «цапка»-крабоеда вышла из комы и задышала сама

Наталья Стришняя — бывшая супруга Вячеслава Цеповяза из банды «цапков» — вышла из комы. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Мурад Мусаев.
Его подзащитная, подключенная ранее к искусственной вентиляции легких, начала самостоятельно дышать, но она еще находится в реанимации.
Сын Стришней нашел ее в бессознательном состоянии днем 6 ноября. Пациентку в состоянии комы госпитализировали.
По данным издания Baza, женщина пыталась покончить с собой. В предсмертной записке она указала, что на нее оказывали давление.
Наталья Стришняя и ее брат обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей у бизнесмена в 2010 году. Ближайшее заседание суда назначено на 14 ноября, но оно, скорее всего, не состоится. Мусаев считает, что его подзащитная еще не сможет принять в нем участие, а судить в ее отсутствие нельзя.
Стришняя находилась под домашним арестом в станице Кущевской.
Ее супруг — Вячеслав Цеповяз, отбывающий в настоящее время наказание в колонии строгого режима, — был одним из ближайших соратников главаря банды Сергея Цапка. В октябре 2018 года в СМИ появились снимки Цеповяза, поедающего на зоне красную икру, крабов и шашлыки. Также была опубликована видеозапись, на которых он сидит за обильно накрытым столом на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.
Банда «цапков» орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.