Бывшая жена «цапка»-крабоеда впала в кому

Бывшая супруга одного из лидеров банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя впала в кому. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

По его словам, сын Стришней нашел ее в бессознательном состоянии днем 6 ноября. Причины случившегося устанавливаются. Состояние Натальи оценивается как тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Наталья Стришняя и ее брат обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей у бизнесмена в 2010 году. Дело было передано в суд. Ближайшее заседание было назначено на 14 ноября. Стришняя находилась под домашним арестом в станице Кущевской.

В свою очередь, издание Baza сообщает, что женщина пыталась покончить с собой. В предсмертной записке она указала, что на нее оказывали давление.

Вячеслав Цеповяз был одним из ближайших соратников главаря банды Сергея Цапка. Сейчас он отбывает наказание в колонии. Скандал вокруг Цеповяза начался после того, как в октябре прошлого года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

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