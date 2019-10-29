Стало известно о новой жертве банды Цапков

В деле банды Цапков из станицы Кущевской появился новый эпизод. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Telegram-канал 112.

Краснодарский бизнесмен Николай Гордик пожаловался на бандитов в полицию за вымогательство. В своем заявлении он указал шестерых человек — Андрея и Вячеслава Цеповязов, Наталью и Ивана Стришних, а также Наталью Рябову и Федора Стрельцова. Как утверждает Гордик, в 2008 году под руководством лидера банды Сергея Цапка они «отжали» у него хозяйство «АгроЮгИнвест». Предприниматель передал Кущевской ОПГ 80 процентов бизнеса по договору дарения.

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Бизнесмен обратился в полицию и суд после задержания бандитов, но потерпевшим его признали лишь спустя несколько лет. К тому времени жители станицы Кущевской, знавшие о рейдерском захвате, оправились от страха перед «цапками» и согласились давать показания.

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее членов приговорили к длительным тюремным срокам. Лидер банды Сергей Цапок умер в колонии в 2014 году.

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