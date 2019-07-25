Начальнику колонии «цапка»-крабоеда предъявили обвинение

Бывшего начальника исправительной колонии №3 Амурской области подполковника внутренней службы Александра Радькова вместе с его заместителем обвинили в создании «необоснованно комфортных» условий содержания члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима. Об этом в четверг, 25 июля, рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в ведомственной программе «Эфир».

По словам Куренного, им вменяют статью 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») за привилегированное отношение к заключенному. Сотрудники ФСИН разрешали Цеповязу дополнительные встречи с родственниками и не отказывали ему в застольях с крабами, шашлыками и красной икрой.

В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии Цеповяза, на которых он ест красную икру, крабовое мясо и шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит на мягких диванах и разговаривает по мобильному телефону.

По информации прокуратуры Приамурья, по фотоматериалам 2015-2016 годов приняты меры. Отмечается, что 10 июля обвиняемых сотрудников ФСИН уволили с места работы.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу главаря напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей; это преступление стало одним из самых жестоких убийств в истории России.

После расследования уголовного дела Вячеслава Цеповяза приговорили к 20 годам строгого режима, но позже Верховный суд сократил срок отбывания наказания до 19 лет 10 месяцев.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!