Появилось видео банкета с поросенком и деликатесами в российской колонии

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Появилось видео банкета с поросенком и деликатесами, который устроили заключенные колонии №37 в Кемеровской области. Ролик опубликован организацией «Сибирь Правовая».

На кадрах осужденные сидят за столом, в центре которого лежит запеченный поросенок. Один из участников банкета разделывает угощение.

Прокуратура Кемеровской области и Следственный комитет России начали проверку в связи с публикацией видео, сообщает Daily Storm в своем Telegram-канале. Предположительно, оно снято в 2019 году. Утверждается, что на видео запечатлены заключенные, сотрудничающие с администрацией колонии. Они устроили застолье в честь освобождения их приятеля по кличке Лапша.

«Сибирь правовая» сообщает, что ранее из этой колонии поступали жалобы осужденных на жестокие пытки и побои.

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