В российской колонии заключенные устроили застолье с поросенком и деликатесами

В Кузбассе в одной из колоний заключенные устроили богатое застолье с множеством изысканных блюд, нетипичных для исправительного учреждения. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, несколько заключенных полакомились запеченным поросенком и другими деликатесами. О празднике в колонии стало известно благодаря видеозаписи, которую сделал один из отбывающих наказание россиян, приглашенный на праздник. Выяснилось, что видео было снято еще в 2018 году, в правоохранительных органах обратили внимание, что пир уголовников проходил в холле здания колонии без контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения.

8 января сообщалось, что Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против бывшего начальника колонии в Амурской области и его заместителя, благодаря которым один из членов банды «цапков» Вячеслав Цеповяз устраивал застолья, на которых поедал крабов и красную икру.

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Скандал вокруг Цеповяза начался после того, как в октябре 2018 года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых осужденный сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону. В связи с нарушениями в колонии было возбуждено уголовное дело. После скандала Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска, а затем — в другую колонию.

Вячеслав Цеповяз является одним из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000 годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей.

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