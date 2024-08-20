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09:44, 20 августа 2024Силовые структуры

Член банды Цапкова устроил себе отпуск в российском СИЗО с плазменным телевизором и икрой

В ростовском СИЗО-1 член банды Цапкова Цеповяз устроил себе двухлетний отпуск
Начало событий в новости Прокурор потребовал пожизненного срока для Сергея Цапка

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

В ростовском СИЗО-1 член банды Цапкова Вячеслав Цеповяз устроил себе двухлетний отпуск с плазменным телевизором, красной икрой и регулярными походами в баню. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, в СИЗО-1 Ростова-на-Дону Цеповяз прибыл на время рассмотрения апелляции по его приговору. Этот период растянулся на несколько лет. За это время он устроил в своей камере комфортные условия пребывания. Несмотря на то что фигурант должен был сидеть в камере в одиночестве, вместе с ним был экс-министр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Ростовской области Андрей Майер. Известно, что у них был плазменный телевизор и красная икра, а также регулярное посещение бани. По правилам СИЗО, все подследственные должны ходить в баню не чаще одного раза в неделю и мыться в душе не более 15 минут, но в период с 1 по 8 марта Цеповяз и Майер ходили в баню пять раз. Кроме того, в период с 24 по 30 апреля — четыре раза, а с 1 по 13 мая — семь раз.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг Цеповяза начался после того, как в октябре 2018 года в СМИ появились снимки, на которых содержащийся в колонии строгого режима «цапок» ест красную икру, крабов и жарит шашлык.

Банда Цапков стала широко известна после расправы над 12 жителями в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Сам Цапок был осужден пожизненно. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делам банды к 20 годам лишения свободы.

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      Анна Габай
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