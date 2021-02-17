Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в колониях

Госдума приняла законопроект о блокировке сотовой связи в российских колониях. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении. В нем предлагается операторам отключать от обслуживания сотовые номера, которые используются в СИЗО и колониях находящимися там заключенными. Блокировка будет проводиться по письменному решению должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Материалы по теме Курс молодого террориста В российской колонии много лет работала школа боевиков. Почему тюремщики закрывали на это глаза? «На связь выходят только ночью» Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?

В настоящее время в местах лишения свободы заключенных запрещено пользоваться средствами связи. Однако это запрет часто нарушается. Так, в 2018 году в колониях и СИЗО изъяли 56 тысяч гаджетов. За их незаконную передачу арестантам задержали пять тысяч человек.

Авторы законопроекта депутаты Павел Крашенинников, Василий Пискарев и Александр Хинштейн указывали, что заключенные используют сотовую связь для мошенничеств, а также других противоправных действий, таких как давление на свидетелей, и руководство находящимися на свободе участниками преступных групп.