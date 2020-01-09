В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.

Согласно документу, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы.

Один из авторов инициативы, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что по телефону осужденные могут координировать действия членов преступных группировок, а также осуществлять другие мошеннические действия.

Ранее соавтор документа, депутат Александр Хинштейн заявил, что несмотря на запрет на использование телефонов, каждый год

у заключенных изымается около 60 тысяч гаджетов. Он также уточнял, по телефону осужденные могут давить на свидетелей.

Вопрос о способах блокировки сигнала сотовой связи на территории колоний решат МВД совместно с ФСИН и ФСБ.

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