Заключенный британской тюрьмы поделился снимками «собачьей еды»

Заключенный английской тюрьмы, расположенной в городе Уоррингтон, графство Чешир, поделился снимками «отвратительной» еды. На фотографии, сделанные с мобильного телефона, обратило внимание издание Manchester Evening News.

Мужчина заявил, что их кормят «хуже, чем собак» и он «уж лучше будет голодать, чем есть это». На завтрак, по словам заключенного, ему подают омлет. Обедать и ужинать предлагают фасолью, макаронами и куриными котлетами, иногда дают небольшой кусок пиццы, рыбу или печень с картофелем фри.

Фото: MEN Media 1 /6

Журналисты переслали фотографии в Министерство юстиции Великобритании. Представитель ведомства заявил, что блюда на снимках отвечают всем стандартам. Он добавил, что заключенных «кормят здоровой пищей трижды в день», а также дают фрукты и овощи.

Однако ведомство все же начало проверку в связи со случившимся — в тюрьме запрещено использовать мобильный телефон, потому сделавший снимки заключенный будет наказан. Возможно, продолжительность его срока заключения увеличат.

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