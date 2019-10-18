Россиянка использовала ребенка для кражи передач сидящему за воровство мужу

Жительница города Белово Кемеровской области после отправки мужа в колонию за серию краж сама стала воровать продукты в магазине и посылать их супругу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Полицейские нашли и задержали 28-летнюю женщину после того, как администратор одного из сетевых магазинов заявила о снятом камерами наблюдения случае воровства. Подозреваемая рассказала, что начала совершать мелкие кражи, чтобы собрать посылку в тюрьму. Пытаясь не вызывать подозрений, она взяла с собой в магазин одного из малолетних детей.

По факту инцидента составлены административные протоколы по части 1 статьи 7.27 КоАП («Мелкое хищение») и части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В октябре стало известно, что в Омске прохожий сначала оказал первую помощь потерявшему сознание человеку, а потом украл его телефон и сдал в ломбард.

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