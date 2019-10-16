Под Петербургом начали поиски вора в кольчуге

Посетитель кафе в Выборгском районе Ленобласти надел украшавшую заведение кольчугу и ушел в ней. Об этом сообщило издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кража кольчуги произошла 12 октября, но сотрудники кафе на Крепостной улице обратились в полицию 15 октября. В день происшествия в кафе находилась компания из трех мужчин и трех женщин. После трапезы один гостей заведения — мужчина с короткой стрижкой и в темной длинной куртке с капюшоном — снял кольчугу, надел ее и ушел. Отмечается, что за ужин расплачивался банковской картой мужчина с бородой в возрасте около 35 лет.

Сотрудники кафе отметили, что кольчуга весит около 8 килограммов. Ее изготовили специально для кафе за 10 тысяч рублей.

Ранее житель города Ковров Владимирской области украл из туалета местного кафе унитаз и разбил его по дороге домой. По словам подозреваемого в краже, он хотел установить унитаз у себя дома. В кафе уточнили, что унитаз стоил 4,5 тысячи рублей. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

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