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В российском поселке украли мост днем на глазах у жителей

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Мост в Деденево

Трое злоумышленников украли мост в поселке среди бела дня прямо на глазах у прохожих, сообщает 12 октября РИА Новости.

Инцидент случился 3 октября в поселке Деденево Дмитровского района Подмосковья. Местный житель Анатолий Чуйкин гулял с собакой и увидел, как демонтируют мост, построенный еще в советское время на деньги сельчан. На вопрос, что происходит, воры ответили, что вместо старого моста поставят новый. Но Чуйкин на всякий случай сфотографировал номер машины, на которую грузили трубы и железный настил.

«Они подозрительно выглядели: слишком торопились. Раньше я их в поселке не видел», — описал мужчина злоумышленников.

Еще одна жительница, Мария Маслова, когда шла забирать ребенка из детского сада, видела, что трубы грузят в машину, но ничего не заподозрила.

Через несколько дней жители обратились в администрацию с вопросом, когда установят новый мост. Чиновники ответили, что никакой замены не планируется, а мост вообще не стоит на балансе. Тогда сельчане обратились в правоохранительные органы. Пока им приходится ходить в обход.

В марте сообщалось, что в Мурманской области мост возле заброшенного поселка украли и сдали на металлолом.

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