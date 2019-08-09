Россиянин украл унитаз из кафе и уронил его по пути домой

В Коврове Владимирской области местный житель украл из туалета местного кафе унитаз и разбил его по дороге домой. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Работники кафе сообщили о краже сантехники ночью 3 августа. Сотрудники полиции приехали на место преступления, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность укравшего унитаз мужчины. Им оказался 43-летний местный житель, который демонтировал сантехнику и вынес ее через окно, воспользовавшись отсутствием персонала поблизости. Сам мужчина покинул заведение через дверь и забрал унитаз, но уронил его по пути домой и разбил.

По словам подозреваемого в краже, он хотел установить унитаз у себя дома. В кафе уточнили, что унитаз стоил 4,5 тысячи рублей.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК («Кража»).

21 февраля сообщалось, что 18-летний житель поселка Верхний Чов (Республика Коми) украл 92 килограмма картофеля и засветил номер своей машины на сугробе, сбегая с места преступления. Это позволило в кратчайшие сроки установить его личность. На картофельного вора завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

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