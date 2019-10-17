Прохожий спас россиянину жизнь и обокрал его

В Кировском округе Омска мужчина оказал первую помощь молодому человеку, потерявшему сознание после драки, и украл его телефон. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Омской области.

По данным ведомства, 23-летний парень отдыхал с друзьями в баре, поссорился с одним из посетителей и подрался с ним на улице. В результате он потерял сознание, но никто из находившихся рядом не мог оказать ему первую помощь. В это время мимо проходил мужчина, который помог пострадавшему.

Прохожий повернул задыхающегося парня на бок, разомкнул ему челюсть и вытащил язык. После этого мужчина заметил в кармане пострадавшего телефон за 16 тысяч рублей и забрал его. Телефон он сдал в ломбарде за 4 тысячи рублей.

Выяснилось, что злоумышленником оказался 22-летний житель Новосибирска. В Омске он жил у брата и ездил на заработки в Москву, оттуда его вызвали для допроса. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).

В феврале в Подмосковье осудили бывшего полицейского, который обокрал убитого и забрал с его банковской карты 55 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. Обвиняемый полностью признал свою вину. Он получил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru