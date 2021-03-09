Путин постановил отключать сотовые номера заключенных в колониях и СИЗО

Президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Соответствующий документ во вторник, 9 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, операторы сотовой связи будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО и колониях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменных решений директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Госдума приняла данный законопроект в третьем чтении 17 февраля, Совет Федерации одобрил его 3 марта.

Авторы законопроекта депутаты Павел Крашенинников, Василий Пискарев и Александр Хинштейн указывали, что заключенные используют сотовую связь для мошенничеств, а также других противоправных действий, таких как давление на свидетелей, и руководство находящимися на свободе участниками преступных групп.

В настоящее время в местах лишения свободы заключенных запрещено пользоваться средствами связи. Однако этот запрет часто нарушается. Так, в 2018 году в колониях и СИЗО изъяли 56 тысяч гаджетов. За их незаконную передачу арестантам задержали пять тысяч человек.