Ученые придумали способ вернуть плодородие почвам Арктики

Российские ученые разработали технологию, которая позволит вернуть плодородность арктических почв. Для этого будут использованы злаковые травы и минеральные удобрения, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Красноярского научного центра СО РАН.

«Это поможет эффективно использовать природный потенциал арктических агроландшафтов, вернуть рекультивированные участки в сельскохозяйственное производство», — приводит агентство сообщение СО РАН.

Там уточнили, что технология не только восстановит плодородие почв, но и улучшит качество и количество урожая. Для этого нужно механически обрабатывать почву на глубину 12–15 сантиметров, использовать комплексные минеральные удобрения и сеять многолетние низовые злаковые травы.

По словам сотрудника научно-исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики СО РАН Абибуллы Сариева, преимущество новой технологии заключается в том, что она адаптирована к условиям Арктики. Также благодаря ей на Крайнем Севере можно выращивать ячмень, овес, пшеницу и бобовые кормовые культуры.

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