Белых медведей в Арктике пересчитают с воздуха

В Арктике проведут авиаучет популяции белого медведя. Первый этап экспедиции начнется с поселка Тикси в Якутии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Республики Саха.

«Надеемся, что по итогам экспедиции будут выработаны конкретные рекомендации для научного сообщества и получены экспертные данные, связанные с влиянием изменения климата на популяцию краснокнижных животных», — цитирует агентство слова главы региона Айсена Николаева.

Пересчет проведут в районе моря Лаптевых и Восточного-Сибирского моря. Это позволит получить данные о распределении и количестве особей. Проектом займутся участники экологического проекта «Хозяин Арктики» и Международный экологический фонд «Чистые моря».

По словам директора фонда Василия Богословского, поиски животных пройдут по десяти воздушным маршрутам. Протяженность каждого составит не менее тысячи километров.

Пересчет медведей в Якутии — первый этап экспедиции. Второй, по данным Богословского, начнется в Архангельске в июне. Оттуда ученые отправятся до архипелага островов Земля Франца-Иосифа. Там они должны найти хищников и надеть на них спутниковые ошейники.

Ранее сообщалось, что белый медведь в Якутии впервые в истории ушел на 2,5 тысячи километров вглубь материка. Такое расстояние сопоставимо с маршрутом от Москвы до Брюсселя. Сейчас животное находится в Якутском зоопарке, но скоро будет перевезено в Москву для реабилитации.