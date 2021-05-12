Белый медведь впервые в истории ушел на тысячи километров вглубь материка

В Якутии зафиксирован первый в истории случай, когда белый медведь отошел от побережья Северного Ледовитого океана на 2,5 тысячи километров — расстояние, сопоставимое с расстоянием между Москвой и Брюсселем. Об этом случае рассказал ученый Российской академии наук (РАН) Илья Мордвинцев, передает РИА Новости.

«Это первый зафиксированный случай, когда [белый — прим. «Ленты.ру»] медведь ушел на 2,5 тысячи километров вглубь материка», — сказал Мордвинцев.

Ученый уточнил, что животное могло покинуть полярные районы Якутии и отправиться на юг из-за проблем с головным мозгом. Его видели местные жители вблизи поселка Хандыга — в сеть попало видео, как медведь украл у рыбака блесны.

Сейчас, по данным Росприроднадзора, особь находится в Якутском зоопарке, однако скоро будет перевезена в Москву. Там медведя обследуют и решат, можно ли ему будет вернуться в дикую природу. «Успешный выпуск в нынешнем состоянии никто из группы не прогнозирует и не рекомендует», — приводит агентство сообщение Росприроднадзора.

Ранее спасенного с острова Большевик в Красноярском крае белого медведя перевезли в Москву. На острове медведя заметили местные золотодобытчики. Он не умел самостоятельно охотиться. Специалисты планируют адаптировать его к наружному вольеру с бассейном и гравийной ванной.

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