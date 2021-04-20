Белый медведь Умка из Екатеринбурга погиб по вине посетителей зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке умер белый медведь Умка, проживший там 23 года. Это произошло по вине посетителей, сообщает РИА Новости.

Животное погибло после того, как проглотило детский мячик, который бросили ему в вольер. «Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника, — говорится в заявлении пресс-службы зоопарка. — Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными».

Умка родился в дикой природе более 23 лет назад, но потерял мать, когда был еще детенышем. Жители чукотского поселка Биллингс отбили его от стаи собак, приютили в сарае и кормили рыбой и мясом моржей и тюленей. Когда медведь подрос и стал опасен, его отдали в зоопарк.

Умка жил в Екатеринбургском зоопарке с 24 апреля 1998 года. В 2011-м посетители избрали медведя «Зоомистером-2011», предпочтя его амурскому тигру Рисону и сетчатому питону Адольфу. Через год Умку и белую медведицу Айну назвали самой романтичной парой зоопарка. Помимо них, на этот титул претендовали сурикаты Муза и Моцарт, ушастые ежи Изольда Тихоновна и Артемий Никифорович и другие звери.

Продолжительность жизни белых медведей в дикой природе — 25-30 лет, в неволе — до 45 лет.

В 2017 году сообщалось, что неизвестные убили бегемота Густавито, обитавшего в зоопарке столицы Сальвадора. 16-летнее животное пользовалось любовью среди посетителей, а его гибель вызвала большой резонанс среди жителей страны.