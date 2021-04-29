Спасенного в Арктике белого медведя перевезли в Москву

Спасенного с острова Большевик в Красноярском крае белого медведя перевезли в Москву — он уже неделю живет в столичном зоопарке. Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.

На острове медведя заметили местные золотодобытчики. «Зверь не умел охотиться и полагался в добыче пропитания на людей. Обычно такие истории кончаются очень плохо. Нередко — чьей-то гибелью», — говорится в сообщении.

В зоопарк медведя перевезли в кратчайшие сроки. Специалисты планируют адаптировать его к наружному вольеру с бассейном и гравийной ванной. Сейчас он уже освоился во внутренних помещениях полярного павильона.

Ранее медвежонка-сироту спасли от матерого медведя на Камчатке и отдали «приемной» медведице. Выжившего медвежонка решили успокоить снотворным и вывезти на границу с Южно-Камчатским заказником, чтобы другая медведица приняла его к себе.