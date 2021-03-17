В российском городе поймали гонявшегося за прохожими медведя

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа поймали медведя, который гонялся за прохожими по улицам города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска, передает ТАСС. Видео с медведем опубликовали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых из салона автомобиля, видно, как медведь перебегает дорогу. Прохожие, увидев хищника, разворачиваются и быстро уходят или бегут в другую сторону.

В мэрии уточнили, что медведь гулял в промышленной зоне города. На его поимку отправили полицейских, представителей охотинспекции и специалистов отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. «Медведь [оказался] не агрессивный, очень пугливый, не мог понять, где оказался. Предполагаемый хозяин животного приехал на место», — отметил собеседник.

Дополнение: По информации РЕН ТВ, хозяина медведя задержали. Он отказался давать комментарий журналистам.

Ранее в Иркутской области спасли туриста, который пытался отбиться от медведя. Мужчина заметил хищника, который бродил около его палатки и ел продукты. Он предпринял безуспешные попытки отогнать медведя при помощи охотничьих петард, но в итоге оказался загнан на дерево.