Медведь разбил окно машины и посеял панику

В сафари-парке в китайской провинции Хайнань гималайский медведь прыгнул на машину с туристами, разбил лобовое стекло и посеял панику. Видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сайте Newsflare.

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Животное запрыгнуло на капот и пыталось залезть на крышу автомобиля. В результате стекло треснуло под его весом, а на капоте остались многочисленные царапины. Все это время в салоне плакал перепуганный ребенок.

Сотрудникам понадобилось десять секунд, чтобы подъехать к месту происшествия и отогнать хищника. Сафари-парк пообещал компенсировать ремонт сломанной машины.

Гималайские медведи с черной шерстью и белым пятном на груди обитают в Афганистане, Пакистане, Индии, Мьянме, Китае, Японии, Корее и многих странах Юго-Восточной Азии. В России их можно встретить на Дальнем Востоке. Длина самцов этого вида составляет 150-170 сантиметров, а вес — от 120 до 140 килограммов, самки заметно мельче.

В октябре 2019 года сообщалось, что в японском городе Уонума, префектура Ниигато, гималайский медведь серьезно ранил четырех человек. На кадрах, снятых видеорегистратором проезжающей машины, медведь оставляет свою жертву на полу гаража и выскакивает на улицу.